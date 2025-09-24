الارشيف / أخبار مصرية

إعلان نتائج التقديم الإلكتروني المباشر لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس WE

أحمد جودة - القاهرة - تُعلن أمانة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي عن إتاحة نتائج التقديم الإلكتروني المباشر لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس WE للالتحاق بالجامعات التكنولوجية، ممن لم يتم ترشيحهم من خلال مكتب التنسيق، وذلك على موقع التنسيق الإلكتروني المباشر من هنـــــــا.

ويقوم كل طالب بالدخول على حسابه الإلكتروني على الموقع باستخدام نفس بيانات التقديم، للاطلاع على نتيجة ترشيحه وطباعة بطاقة الترشيح، والتوجه بها إلى الجامعة المرشح لها.

وقد بلغ عدد الطلاب المتقدمين ١١٧٠ طالبًا، تم توزيعهم على ١٢ جامعة تكنولوجية حكومية وفقًا لرغباتهم ومجموع درجاتهم.

