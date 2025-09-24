وزير الخارجية يؤكد للمبعوث الأمريكي إلى سوريا رفض مصر لأي مساس بسيادة سوريا أو أمن شعبها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 سبتمبر 2025 09:32 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالسفير توم باراك المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، وذلك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الأربعاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥.

تبادل الجانبان التقديرات بشأن المشهد السوري، حيث أكد الوزير عبد العاطي رفض مصر لأي مساس بسيادة سوريا أو أمن شعبها، مشددا على أن الحل السياسي الشامل الذي يراعي تطلعات جميع مكونات الشعب السوري هو السبيل الوحيد لاستعادة الاستقرار، وبما يعزز من أمن سوريا ووحدتها. وفي هذا السياق، أدان الوزير عبد العاطي الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأراضي السورية، مجددا الرفض القاطع لأي خروقات لاتفاق فض الاشتباك الموقع عام ١٩٧٤.

كما تم تناول الأوضاع في لبنان، حيث أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل لجهود الدولة اللبنانية في بسط سلطتها على كامل أراضيها وصون مؤسساتها الوطنية. وأدان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، والتي تمثل خرقا واضحا لقرار مجلس الأمن ١٧٠١ وانتهاكا صارخا للقانون الدولي. وشدد على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لدعم لبنان في مواجهة التحديات الراهنة وتعزيزاً للاستقرار .