نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات المسلحة تكثف جهودها على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إستمرارًا لجهود القوات المسلحة فى تأمين الحدود البرية والساحلية للدولة المصرية للحفاظ على الأمن القومى المصرى قامت قوات حرس الحدود بتوجيه عدد من الضربات القاصمة ضد العناصر الإجرامية والخارجة عن القانون والمهربين على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة، حيث أسفرت جهود قوات حرس الحدود خلال الفترة الماضية عن ضبط (147) قطعة سلاح و( 51 ) خزنة و( 2031 ) طلقة مختلفة الأعيرة، كما تم ضبط ( 12،6) طن من المواد المخدرة و(191900) قرص مخدر و( 118،5) فدان من الزراعات المخدرة .

كما قامت قوات حرس الحدود بضبط (355) عربة مختلفة الأنواع و( 5 ) دراجات بخارية و(3) عائمات، بالإضافة إلى ضبط ( 566 ) هاتفًا محمولًا بمشتملاته وكميات كبيرة من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، كما تمكنت من إحباط العديد من محاولات التنقيب العشوائى عن خام الذهب حيث تم ضبط ( 44 ) طن من الأحجار التى تحتوى على خام الذهب و(105) ماكينات توليد كهرباء و(50) جهاز هيلتى و(25) جهاز كشف المعادن و(28) طن من الوقود.

وفى سياق متصل نجحت عدد من الوحدات البحرية فى التصدى لمحاولة تهريب كميات من المواد المخدرة بنطاق الأسطول الجنوبى، من خلال إكتشاف وضبط عدد (1) فلوكة على متنها (7792) فرشًا من مخدر الحشيش و(17) لفافة من مخدر الهيدرو، وبلغت قيمة كافة المضبوطات ما يقرب من مليار و(164) مليون جنيه دون الزراعات المخدرة، وقد تم إحالة المضبوطات إلى جهات الإختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.