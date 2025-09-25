نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور كُتاب ونقاد.. الاحتفاء بعودة كتاب ماسبيرو بعد 14 عام وتوقيع كتاب رجاء النقاش “إسلام بلا أحزاب” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد استديو نجيب محفوظ بماسبيرو أول حفل استقبال تقيمه الهيئة الوطنية للإعلام؛ وذلك بمناسبة عودة صدور كتاب ماسبيرو بعد توقف دام 14 عامًا.

في الحفل قام الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة، والدكتورة لميس رجاء النقاش، بتوقيع عدد من النسخ للسادة الحضور، وذلك بمشاركة الكاتب خالد حنفي رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، التي يصدر عنها كتاب ماسبيرو، والنائبة الكاتبة فريدة النقاش، والمخرج سميح النقاش، والإعلامية سها النقاش.

حضر حفل الاستقبال والتوقيع عدد من الكُتاب، والنقاد، والناشرين، والدبلوماسيين، ورؤساء التحرير، ومن المقرر عقد ندوة لمناقشة الكتاب قريبًا.

تأتي العودة بكتاب النقاش استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تعزيز الوسطية وتجديد الخطاب الديني.

يتضمن الكتاب نقدًا جذريًا لأطروحات التطرف الديني، وترسيخ قيم العلم والاعتدال.

يذكر أن أول كتاب في هذه السلسلة قد صدر عام 1972 للشاعر فاروق شوشة بعنوان “لغتنا الجميلة”، وصدر الكتاب الأخير في يناير عام 2011 بعنوان “رياض السنباطي”.

وقد شهدت السلسلة صدور مؤلفات لكبار الكتاب من بينهم صلاح عبدالصبور، وحسين فوزي، وجمال الغيطاني، ومحمود عوض، ومحسن محمد، وسامح كريم، وسكينة فؤاد.

وفي عام 1976 نشرت السلسلة كتاب “عودة الروح” للكاتب الكبير توفيق الحكيم.

وكانت رواية “المرايا” للأديب العالمي نجيب محفوظ، قد نشرتها مجلة الإذاعة والتليفزيون في حلقات قبل أن تصدر في كتاب.