القبض على عنصرين جنائيين غسلا 15 مليون جنيه متحصلة الهجرة غير الشرغية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 سبتمبر 2025 03:33 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

فقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية ، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية).

هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 15 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.