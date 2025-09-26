الرئيس السيسي: نؤمن بأن تطوير قدرات بلدنا لا بد أن تقوم على إعداد وتأهيل الكوادر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 سبتمبر 2025 05:33 مساءً - توجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتحية الأكاديمية العسكرية المصرية داخل القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: "اسمحوا لي أن أتوجه إليكم جميعًا بالتحية والتقدير والاحترام والاعتزاز".

وقال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته التفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية: "دائمًا ما تكون زياراتي المتكررة للأكاديمية بهدف الاطمئنان على أحوالكم، ومتابعة البرامج التي نسعى باستمرار إلى تطويرها وتحسينها لتحقيق الهدف المأمول منها، فالهدف الأساسي للأكاديمية هو صقل الطلبة وضباط المستقبل، وهذا صحيح، لكننا طورنا فكرنا ورأينا أن الأكاديمية يمكن أن تقوم بدور أكبر في تطوير وتأهيل الإنسان المصري، رجلًا وامرأة".

تابع السيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "لا ينبغي أن يُتصور أن ما تم من إنشاءات وبنية أساسية ورقمية كان الغرض منه فقط إعداد الضابط المصري، فهذا أمر مهم جدًا بالفعل، لكن دور المؤسسات في الدولة لا يقل أهمية بعضها عن بعض، فنحن مجموعة متكاملة ومترابطة، وإذا ظهرت مشكلة في أي مؤسسة فسيكون لها تأثير، كبيرًا كان أو صغيرًا، لذلك رأينا أن نوسع فكرنا ونطور إمكانياتنا لتسهم الأكاديمية في إعداد كوادر أخرى إلى جانب كوادر القوات المسلحة، بحيث تمتد خبراتها أيضًا إلى مؤسسات الدولة المختلفة".

وأكمل السيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "قد لا يظهر أثر ذلك في المرحلة الحالية للدارسين والدارسات، لكن بعد عدة سنوات، ومع تطور البرامج المستمر، ستتضح النتائج، فالتطوير عملية دائمة، والإنسان خُلق ليتغير دائمًا إلى الأفضل، ويتحرك إلى الأمام ليبني ويعمر، وإذا نجحت الأكاديمية في القيام بهذا الدور، سيكون لذلك أثر كبير في مصر كلها، ولهذا السبب نستقبل معلمي ومعلمات وزارة التربية والتعليم، لأننا نؤمن أن تطوير قدرات بلدنا لا بد أن يقوم على إعداد وتأهيل الكوادر، وأؤكد لكم أن مكانتكم ليست مرتبطة بهذه الزيارة فقط، بل أنتم في اهتمامي كل يوم".

وأكد السيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "شباب مصر وشاباتها هم الأمل، وهم البذرة التي ستقوم عليها نهضة الوطن، وإذا أحسنا الاهتمام بهذه البذرة في كل مدرسة، وكل كلية، وكل جامعة، سنقفز بمعدلات التقدم والأداء إلى مستويات أعلى بكثير مما تتصورون، فكل شاب وفتاة مشروع كبير بنطاق تأثير واسع، إذا أدرك قيمته الحقيقية، وأنتم قيمة كبيرة، ويجب أن تعوا ذلك جيدًا، فالبرامج الموضوعة لكم صُممت خصيصًا لتحقيق هذا الهدف".