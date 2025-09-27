مجلس جامعة القاهرة يوافق على استكمال إجراءات إنشاء فرع الجامعة بالسعودية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 سبتمبر 2025 09:32 صباحاً - عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهرى برئاسة الدكتور محمد سامى عبدالصادق بقاعة أحمد لطفي السيد، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، ومستشاري رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

ووافق مجلس الجامعة على استكمال إجراءات إنشاء فرع جامعة القاهرة بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، واتخاذ ما يلزم نحو متابعة استيفاء الموافقات اللازمة من اللجنة المختصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.