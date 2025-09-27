نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح 60 ألف وحدة لمتوسطي الدخل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للإعلان بشرى سارة للمواطنين عبر أكبر طرح للوحدات السكنية الموجهة لمتوسطي الدخل، بإجمالي 60 ألف وحدة سكنية، في خطوة جديدة تستهدف تلبية احتياجات شريحة واسعة من المواطنين، ضمن خطة الدولة لتوفير سكن ملائم ومستدام بمواصفات متميزة.

مشروعات متنوعة ومدن جديدة مستهدفة

يتضمن الطرح المرتقب وحدات سكنية بعدة مشروعات كبرى، أبرزها: ديارنا، سكن مصر، دار مصر، والإسكان المتميز، في عدد من المدن الجديدة المنتشرة بمختلف المحافظات.

وسيكون التركيز على المدن التي تشهد إقبالًا متزايدًا من المواطنين، مثل: القاهرة الجديدة، حدائق أكتوبر، العبور الجديدة، إلى جانب مدن أخرى يجري تحديدها لضمان التوزيع العادل وتلبية احتياجات السكان.

لأول مرة.. حجز إلكتروني عبر منصة مصر العقارية

في نقلة نوعية لقطاع الإسكان، ستُطرح هذه الوحدات لأول مرة عبر منصة مصر العقارية الرسمية التابعة للحكومة، والتي تُعد أول موقع حكومي متخصص للتسويق العقاري.

عقارات مصر

وتعتمد المنصة على منظومة (MLS) Multiple Listing Service التي تتيح آلية متطورة للتسجيل والحجز ومتابعة الطلبات إلكترونيًا، بما يضمن الشفافية وسهولة الإجراءات للمواطنين.

أسعار الوحدات ونظم السداد

ومن المقرر أن يتراوح سعر المتر في الطرح الجديد بين 10 آلاف جنيه و35 ألف جنيه للمتر المسطح، وفقًا لطبيعة المشروع ومستوى التشطيب والموقع الجغرافي.

كما ستُطرح نظم سداد ميسرة تمتد لعدة سنوات، لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، مع تحديد ضوابط واضحة تشمل حدود الدخل، وأسعار الوحدات، والمستندات المطلوبة للتقديم.