نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يستعرض نماذج استجابات منظومة الشكاوى للطلبات الخاصة بذوي الهمم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا شاملًا مقدمًا من الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، حول نماذج الاستجابات التي حققتها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لطلبات وشكاوى بعض المواطنين من ذوي الهمم، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

اهتمام خاص بذوي الهمم

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بذوي الهمم تقديرًا لمكانتهم وحرصًا على دمجهم في مختلف جوانب الحياة العامة.

وشدد على أهمية التفاعل الجاد والسريع مع شكاواهم واستغاثاتهم، وتقديم الاستجابات المثلى، في إطار المبادرات الرئاسية والبرامج الحكومية التي تستهدف تمكينهم وتوفير حياة كريمة لهم.

منظومة الشكاوى الحكومية

أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة استجابت خلال الفترة من مايو وحتى نهاية أغسطس 2025 إلى 7898 شكوى وطلبًا واستفسارًا من ذوي الهمم وأسرهم.

تضمنت 4968 شكوى خاصة بإجراءات إصدار وطباعة بطاقة الخدمات المتكاملة.

خاصة بإجراءات إصدار وطباعة بطاقة الخدمات المتكاملة. إضافة إلى 2930 شكوى وطلبًا تتعلق بحقوق أخرى وخدمات متنوعة لتسهيل حياتهم اليومية.

جهود وزارة التضامن الاجتماعي

تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 3543 شكوى وطلبًا، حيث تم إصدار 2379 بطاقة خدمات متكاملة وتسليمها للمستحقين. كما وفرت الوزارة 416 خدمة تتعلق بالأطراف الصناعية والكراسي المتحركة والمعينات السمعية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

ومن بين النماذج الإنسانية التي تمت الاستجابة لها:

مواطن بمحافظة الشرقية حصل على طرف صناعي بديل لذراعه بعد البتر.

فتاة من بني سويف تبلغ 13 عامًا حصلت على طرف صناعي مناسب بعد بتر قدمها نتيجة تشوه خلقي.

مواطن بمحافظة المنوفية تم تزويده بطرف صناعي لمساعدته على الحركة والعمل.

خدمات الكراسي المتحركة والمعينات الطبية

وفرت الحكومة ما يقرب من 60 كرسيًا متحركًا للحالات التي تحتاجها، من بينها:

توفير كرسي كهربائي لطفل من البحيرة يعاني من ضمور بالمخ.

توفير كرسي متحرك كهربائي لمواطن من الغربية يعاني من شلل أطفال.

توفير كرسي متحرك لمواطنة من دمياط غير قادرة على الحركة.

كما استجابت المنظومة لطلبات 40 مواطنًا بخصوص تركيب أو صيانة سماعات طبية، مثل حالة مواطنة من الجيزة حصلت ابنتها على سماعة طبية بسبب ضعف السمع منذ الولادة.

تدخلات وزارة الصحة

استجابت وزارة الصحة والسكان لـ 2018 شكوى واستغاثة تضمنت صرف أدوية ضرورية، وتسهيل إجراءات الحجز والعرض على القومسيون الطبي، ومتابعة الحالات الحرجة في وحدات الرعاية المركزة. ومن بين الحالات الملحوظة: استغاثة مواطن من المنيا لسرعة صرف عقار طبي مسجل لنجله من ذوي الهمم المحجوز بالعناية المركزة.

دعم التشغيل وسوق العمل

تفاعلت وزارة العمل مع 358 شكوى وطلبًا تتعلق بالتوظيف والالتحاق بسوق العمل. وتم على سبيل المثال:

استكمال إجراءات توظيف مواطن من الغربية.

توفير فرصة عمل لمواطن من البحيرة داخل شركة خاصة بالمحافظة، وبدأ عمله بالفعل منتصف يونيو 2025.

استجابات في مجال التعليم

تعاملت وزارة التربية والتعليم مع 120 شكوى تخص دمج الطلاب ذوي الهمم أو تحويلهم بين المدارس لتسهيل انتقالهم. من أبرز الحالات:

قبول طلب ولي أمر من القاهرة لتحويل ابنه لمدرسة أقرب لمحل السكن.

محافظة الجيزة وافقت على تحويل طالبة من ذوي الهمم إلى مدرسة أخرى مناسبة لدمجها داخل الفصول.

جهود الوزارات والهيئات الأخرى

وزارة الداخلية تعاملت مع 79 شكوى منها حالات اعتداءات أو نصب إلكتروني أو صعوبات في إنهاء معاملات السجل المدني.

تعاملت مع منها حالات اعتداءات أو نصب إلكتروني أو صعوبات في إنهاء معاملات السجل المدني. الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استجابت لـ 251 شكوى تخص المعاشات والمستحقات.

استجابت لـ تخص المعاشات والمستحقات. وزارة التموين والتجارة الداخلية تعاملت مع 357 شكوى حول تفعيل البطاقات التموينية وصرف المستحقات.

تعاملت مع حول تفعيل البطاقات التموينية وصرف المستحقات. كما تدخلت وزارات أخرى مثل النقل والكهرباء لتلبية بعض الطلبات المرتبطة بذوي الهمم.

تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة

اختتم الدكتور طارق الرفاعي تقريره بالتأكيد على أن هذه الاستجابات تعكس حرص الدولة على تذليل العقبات التي تواجه ذوي الهمم، وتؤكد التزام الحكومة بالتنسيق مع جميع الجهات لتقديم خدمات عادلة ومنصفة، بما يعزز ثقة المواطنين في المنظومة الحكومية ويجسد مبادئ العدالة الاجتماعية.