عاجل- السيسي: مواصلة خفض التضخم وضمان سعر صرف مرن وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي

أحمد جودة - القاهرة - السيسي: مواصلة خفض التضخم وضمان سعر صرف مرن وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، لمتابعة المستجدات الاقتصادية والمؤشرات النقدية.

تحسن المؤشرات الاقتصادية

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع على تطورات الاقتصاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة تراجع سعر الصرف وانحسار معدلات التضخم، إلى جانب تعزيز أداء القطاع المصرفي وزيادة التدفقات الدولارية من مصادر متعددة. وأكد محافظ البنك المركزي أن الاحتياطات الأجنبية عند مستويات مطمئنة للغاية.

توجيهات الرئيس السيسي

أكد الرئيس السيسي ضرورة مواصلة العمل على تدبير الاحتياجات الدولارية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج، وبناء مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، بما يضمن زيادة المعروض وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين.

خفض التضخم وتنسيق السياسات

وجّه الرئيس باستمرار الجهود المبذولة لخفض معدلات التضخم، وتعزيز التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، مع التأكيد على الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية. كما شدد على أهمية ابتكار نماذج تقييم ائتماني بديلة لدعم الأنشطة الاقتصادية.