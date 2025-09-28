عاجل- السيسي يوجّه بضمان الاستقرار الاقتصادي وتوفير السلع الأساسية

أحمد جودة - القاهرة - السيسي يوجّه بضمان الاستقرار الاقتصادي وتوفير السلع الأساسية

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تكثيف الجهود لضمان استقرار الاقتصاد المصري وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مع التركيز على دعم بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء عن السوق المحلية. جاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع الرئيس مع المسؤولين الاقتصاديين، حيث شدد على أهمية التنسيق الكامل بين مؤسسات الدولة والبنك المركزي لتحقيق أهداف التنمية وضبط الأسواق.

توفير الدولار وبناء مخزون استراتيجي

أكد الرئيس السيسي ضرورة الاستمرار في العمل على تدبير الاحتياجات الدولارية اللازمة لتغطية متطلبات الإنتاج الصناعي والزراعي، بما يضمن استمرارية عجلة الإنتاج دون تعثر. كما وجّه ببناء مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، لضمان زيادة المعروض في الأسواق وتوافر المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين، ما يسهم في تحقيق التوازن والاستقرار.

خفض التضخم والسياسة النقدية

وجّه الرئيس باستمرار الجهود المبذولة لخفض معدلات التضخم، عبر تكثيف التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضبط الأسواق وضمان استقرار الأسعار. وأكد على أهمية الحفاظ على سياسة سعر صرف مرنة وموحدة للعملة الأجنبية، بما يضمن استقرار المعاملات التجارية وتشجيع الاستثمارات.

دعم الأنشطة الاقتصادية بنماذج جديدة

شدد الرئيس السيسي على أهمية ابتكار نماذج تقييم ائتماني بديلة، تسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التمويلية ودعم الأنشطة الاقتصادية، خصوصًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. واعتبر أن هذه الخطوة من شأنها تحفيز الابتكار وزيادة الإنتاجية وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.