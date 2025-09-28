عاجل- السيسي يتابع ترتيبات افتتاح المتحف المصري الكبير ويوجّه بدعم الاستثمار السياحي

أحمد جودة - القاهرة - متابعة دقيقة لافتتاح المتحف المصري الكبير

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، لمتابعة الاستعدادات النهائية الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر المقبل. وشدّد الرئيس على أهمية المتابعة الدقيقة لكافة التفاصيل التنفيذية واللوجستية على أرض الواقع، بما يضمن خروج الافتتاح بصورة تليق بمكانة المتحف كأحد أهم الصروح الثقافية والأثرية عالميًا، مع تطوير المشهد البصري للمنطقة المحيطة به.

تعظيم دور الاستثمار السياحي

استعرض وزير السياحة والآثار خلال الاجتماع مستجدات ملف الاستثمار السياحي، مشيرًا إلى النمو المطّرد في الطلب على المقصد السياحي المصري من مختلف الأسواق العالمية. وأكد الرئيس على ضرورة اضطلاع القطاع الخاص بدور رئيسي في الاستثمار السياحي، لتطوير البنية التحتية وزيادة أعداد السائحين، مع وضع خطة تسويقية تستهدف أسواقًا جديدة وتعظيم العائدات الدولارية من هذا القطاع الحيوي.

تطوير المنشآت الفندقية وتحفيز القطاع

ناقش الاجتماع جهود النهوض بقطاع السياحة وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية. وأشار الوزير إلى الإجراءات الأخيرة لتيسير تحويل المباني والأراضي إلى أنشطة فندقية وزيادة عدد شقق الإجازات، بما يسهم في استيعاب أعداد أكبر من السائحين وتحقيق التنوع في الأنماط السياحية.

تعزيز التعاون مع اليونسكو وصون التراث

تابع الرئيس السيسي التعاون مع منظمة اليونسكو في حماية وصون التراث الثقافي والمواقع الأثرية، وأكد أهمية تطبيق مبادئ التنمية المستدامة في إدارة المواقع الأثرية المُسجلة على قائمة التراث العالمي، مع بحث آليات التعاون لوضع رؤية متكاملة للحفاظ على هذه المواقع التاريخية.