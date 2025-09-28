نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي: القطار الكهربائي السريع والمونوريل ركيزة للتنمية المستدامة وتوجيهات رئاسية بسرعة الإنجاز في المقال التالي

توجيهات رئاسية بسرعة التنفيذ

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات القطار الكهربائي السريع والمونوريل، أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، مشددًا على التوجيهات المباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء منها لدورها في دعم التنمية العمرانية والصناعية والسياحية.

شبكة القطار الكهربائي السريع

استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، تطورات شبكة القطار الكهربائي السريع.

الخط الأول (السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح) بطول 660 كم ونسبة تنفيذ بلغت 67%.

الخط الثاني (العياط – أبو سمبل) بطول 1100 كم ويضم 36 محطة.

الخط الثالث (قنا – سفاجا – الغردقة) بطول 175 كم.

وأوضح الوزير أن الشبكة تحقق جدوى اقتصادية كبيرة من خلال ربط مناطق التنمية الزراعية والصناعية والسياحية بموانئ التصدير، فضلًا عن خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

المردود الاقتصادي والخدمي

أشار وزير النقل إلى أن الطاقة الاستيعابية للخطوط تصل لملايين الركاب والبضائع يوميًا، بما يدعم حركة التجارة الداخلية والخارجية. كما شدد على أن المشروع يتكامل مع المخطط التنموي الذي اقترحه العالم فاروق الباز، والمعروف بـ "ممر التنمية"، لاستيعاب ملايين السكان وتحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة.

مشروعات المونوريل شرق وغرب النيل

تناول الاجتماع أيضًا الموقف التنفيذي لمشروعي المونوريل:

مونوريل شرق النيل : يمتد من استاد القاهرة حتى العاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كم ويضم 22 محطة، مع توريد كامل القطارات (40 قطارًا).

: يمتد من استاد القاهرة حتى العاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كم ويضم 22 محطة، مع توريد كامل القطارات (40 قطارًا). مونوريل غرب النيل: يمتد من أكتوبر حتى المهندسين بطول 43.8 كم ويشمل 13 محطة.

وأوضح كامل الوزير أن المشروعين يربطان القاهرة الكبرى بالمجتمعات العمرانية الجديدة، ويساهمان في تخفيف التكدسات المرورية، وخفض التلوث، وتسهيل انتقال الموظفين والوافدين للعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر.

أشار وزير النقل إلى أن الاستعدادات جارية لافتتاح مونوريل شرق النيل قريبًا، بما يعزز مكانة مصر في مجال النقل الذكي المستدام، ويضعها على خريطة الدول الرائدة في مشروعات النقل الحديثة.