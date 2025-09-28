نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: استراتيجية متكاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي: استراتيجية متكاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب

خطة عشرية للنهوض بالصناعة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مساء اليوم لمتابعة جهود النهوض بصناعة الحديد والصلب، أن هناك استراتيجية متكاملة أُعدت للسنوات العشر ال

مقبلة، تستهدف تعزيز هذه الصناعة الحيوية باعتبارها ركيزة أساسية تدخل في العديد من المجالات التنموية والصناعية.

تعزيز التنافسية العالمية

أوضح رئيس الوزراء أن الاستراتيجية ترتكز على استخدام أحدث التكنولوجيا العالمية بما يضمن رفع كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات، وصولًا إلى تعزيز القدرة التنافسية للحديد والصلب المصري في الأسواق الإقليمية والدولية، وتحقيق الاستدامة في النمو الصناعي.

دور وزارة الصناعة والنقل

استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الجهود المبذولة للحفاظ على مكانة الصناعة المصرية في هذا المجال، مشيرًا إلى أهمية توطين الصناعات المغذية التي تُعد مخرجات صناعة الحديد والصلب مدخلات لها، بما يعزز سلاسل القيمة ويدعم الاقتصاد الوطني.

أهمية القطاع للاقتصاد المصري

وشدد المشاركون في الاجتماع على أن صناعة الحديد والصلب تمثل عنصرًا محوريًا في التنمية، لكونها مرتبطة بقطاعات استراتيجية مثل البنية التحتية، والتشييد والبناء، والصناعات الثقيلة، مؤكدين أن تطويرها يسهم في دعم خطط الدولة للتحول إلى اقتصاد صناعي متكامل ومستدام.