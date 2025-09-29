نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحفيو الوفد يوجهون رسالة لرئيس الجمهورية: نطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدّم العاملون بجريدة الوفد رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، جاء فيها:

فخامة الرئيس/ عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية

تحية طيبة وبعد،،،

مناشدة لسيادتكم من العاملين بمؤسسة الوفد الصحفية، الجريدة الورقية والموقع الإلكتروني، ما يقرب من 350 صحفى وإداري؛ أي ما يعادل 350 أسرة بنحو 1400 فرد أسرة، لعدم التزام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد ورئيس الحزب الدكتور عبدالسند يمامه بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي صدّقتم عليه فخامتكم بنص قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

ونحيط علم سيادتكم بأن رئيس الحزب ورئيس مجلس الإدارة، كان قد نشر في الصفحة الأولى بجريدة الوفد بأنه ملتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، كما وعد في لقاءات متعددة أمام العاملين واللجنة النقابية ولقاءات تليفزيونية.