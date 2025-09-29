نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: خطة شاملة لتطوير شركات الغزل والنسيج وتعظيم عوائد الأصول بشراكات استراتيجية مع القطاع الخاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي: خطة شاملة لتطوير شركات الغزل والنسيج وتعظيم عوائد الأصول بشراكات استراتيجية مع القطاع الخاص

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود إعادة هيكلة وتطوير شركات الغزل والنسيج بحضور المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام وعدد من مسؤولي الوزارة، حيث أكد أن الدولة تضع هذا القطاع على رأس أولوياتها لما يمثله من قيمة اقتصادية وتاريخية كبيرة.

توجيهات رئاسية وحوكمة رشيدة

أوضح مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمواصلة العمل على تطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام وتحسين أدائها وتعظيم عوائد الأصول من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مع الالتزام بحوكمة رشيدة تضمن إدارة احترافية تحافظ على استثمارات الدولة وتنميها وفق المعايير الدولية للجودة والاستدامة.

استثمارات ضخمة وشراكات عالمية

استعرض وزير قطاع الأعمال العام موقف التطوير مؤكدا أن المشروع القومي لتحديث صناعة الغزل والنسيج يستهدف تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري واستعادة الريادة العالمية لهذه الصناعة عبر تحديث شامل للبنية التحتية والمصانع والآلات، وإدخال أحدث التكنولوجيات بالتعاون مع شركات عالمية من كوريا والصين وتركيا وغيرها.

نتائج ملموسة وزيادة في الإنتاج

أشار الوزير إلى أن الكميات المنتجة في شركات الغزل والنسيج شهدت قفزات كبيرة، حيث ارتفع إنتاج شركة مصر المحلة من 117 طنًا في 2022/2023 إلى 3373 طنًا في 2023/2024 ثم إلى 6288 طنًا في 2024/2025، مع استمرار الجهود لتوفير خامات التشغيل وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.

فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص

أكد المهندس محمد شيمي أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في التنمية المستدامة وأن الوزارة تتيح فرصًا استثمارية واسعة وتقدم تسهيلات جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب بهدف استغلال الأصول غير المستغلة وتوفير العملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات.