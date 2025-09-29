نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تتابع حادث انقلاب أتوبيس المنيا وتوجه بصرف مساعدات عاجلة للضحايا والمصابين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تابعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تداعيات حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز سمالوط بمحافظة المنيا، والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

وكلّفت الوزيرة رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، وفريق الإغاثة التابع للهلال الأحمر المصري، لسرعة تقديم التدخلات الإغاثية اللازمة والمساعدات العاجلة لأسر الضحايا والمصابين.

كما أعربت وزيرة التضامن عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، داعية الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

ووجهت بصرف المساعدات المالية المقررة لأسر المتوفين والمصابين، وذلك وفقًا للتقارير الطبية، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية المعنية.

