نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري: قارتنا الإفريقية تواجه تأثيرات تغير المناخ أكثر من أي وقت مضى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى فعاليات الدورة العادية الـ14 للجمعية العامة لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) والمنعقدة اليوم الإثنين ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥ بالعاصمة السنغالية داكار.

وقد صرح الدكتور سويلم بأن مشاركة مصر فى هذه الفعالية الهامة تأتى فى ظل حرص مصر على مواصلة مسيرة نجاحات الامكاو السابقة والتى تحققت خلال فترة الرئاسة المصرية للامكاو (٢٠٢٣ - ٢٠٢٥)، بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة قضايا المياه فى إفريقيا.

وأضاف سيادته فى تصريحاته أن هذه الدورة تنعقد فى الوقت الذى تواجه فيه قارتنا الإفريقية تأثيرات تغير المناخ وما يرتبط بها من فيضانات وسيول وجفاف وأعاصير أكثر من أي وقت مضى بما يؤثر على عشرات الآلاف من المواطنين عبر القارة وعلى خدمات المياه والبنية التحتية المقدمة لهم.

وأشار سيادته لما بذلته مصر من مجهودات خلال السنوات الماضية لرفع مكانة المياه على المستوى العالمى، فضلًا عن الدعوة لتوفير التمويل اللازم لقطاع المياه بالدول الإفريقية.

واضاف سيادته أنه وعلى الرغم مما سبق بذله من مجهودات.. فإن الحاجة ملحة لاتخاذ المزيد من الإجراءات لتحقيق أجندة الإتحاد الأفريقي ٢٠٦٣ وذلك من خلال تعزيز عملية توصيل المياه والصرف الصحي للشعوب الافريقية، مع الحاجة لتبني التخطيط المرن للمناخ وتحسين إدارة المياه وتعزيز قدرة الدول الأعضاء في مجال إدارة البيانات وتبادل المعلومات.

وقد سبق عقد فعاليات الجمعية العامة.. عقد اجتماع تشاورى بين الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، والدكتور الشيخ تيجان جاي وزير المياه والصرف الصحي في جمهورية السنغال (الدولة المضيفة للإجتماع)، لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، وإجراءات دعم أنشطة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) لخدمة الدول الإفريقية الشقيقة.