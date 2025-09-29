نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المؤتمر السنوي الأول لصندوق دعم مشروعات الجمعيات يناقش الابتكار المجتمعي لتحقيق حلول مستدامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر السنوي الأول لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تدشينه رسميًا، حيث شهد المؤتمر جلسة حوارية بعنوان "الابتكار المجتمعي من أجل حلول مستدامة"، بمشاركة نخبة من ممثلي الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الدولي.

شارك في الجلسة كل من:

الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي.

المهندس أيمن ممدوح عباس، عضو مجلس إدارة الصندوق.

الأستاذ عمرو حسني، عضو مجلس إدارة الصندوق.

الأستاذة جاكلين مراد، عضو مجلس إدارة الصندوق.

المهندس أحمد موسى، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صُنّاع الحياة.

الأستاذ نزار سامي، مسؤول برامج الابتكار والنمو الشامل ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).



وأدار النقاش الأستاذ عمرو السوهاجي، أخصائي الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسة حلم للاستشارات وبطل رياضي بارالمبي.

وتطرقت الجلسة إلى أهمية تبني الابتكار المجتمعي كأداة فعّالة لمواجهة التحديات الاجتماعية، من خلال استعراض تجارب ومبادرات ناجحة، وبحث آليات دعم استمرارية المشروعات عبر الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب استعراض حلول تمويل مبتكرة. كما ناقشت الجلسة آفاق المستقبل لقياس الأثر المجتمعي وتوسيع نطاق الحلول المبتكرة بما يضمن استدامتها.

يُذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي كانت قد أعلنت إطلاق صندوق دعم مشروعات الجمعيات "CSF – Civil Society Support Fund" كأول جهة مانحة وطنية من نوعها لدعم المجتمع الأهلي في مصر، إلى جانب تدشين المؤتمر السنوي الأول للصندوق كمنصة للحوار وتبادل الخبرات.



1000562146

1000562145