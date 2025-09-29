عاجل- السيسي: تسهيلات للاستثمارات الإماراتية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

أحمد جودة - القاهرة - السيسي: تسهيلات للاستثمارات الإماراتية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

السيسي: تسهيلات للاستثمارات الإماراتية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، مع الحرص على تذليل جميع العقبات أمام الاستثمارات الإماراتية، بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين ويدعم مسيرة التنمية المستدامة.

حرص على دعم العلاقات الثنائية

شدد الرئيس السيسي على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدًا بما تشهده هذه العلاقات من تطور كبير، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار.

تسهيلات أمام الاستثمارات الإماراتية

أوضح الرئيس أن الدولة المصرية حريصة على توفير كل سبل الدعم وتسهيل الإجراءات أمام الاستثمارات الإماراتية، من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق أوسع لمشروعات مشتركة تسهم في تحقيق التنمية.

طفرة في التعاون الاقتصادي

أشاد الرئيس السيسي بالطفرة الكبيرة التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، مؤكدًا أن هذه الطفرة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ورغبة القيادة السياسية في تطويرها على مختلف المستويات.