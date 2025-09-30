نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع اللجنة الدائمة لمنظومة الرائدات الاجتماعيات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع اللجنة الدائمة للإشراف على منظومة عمل الرائدات الاجتماعيات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة الوزيرة، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم، إلى جانب أعضاء اللجنة وعدد من قيادات الوزارة والمشرفين على المنظومة.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض الموقف التنفيذي لتوصيات اللجنة في اجتماعها السابق، وعرض تقارير متابعة أداء الرائدات الاجتماعيات، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه فرق الإشراف والعمل الميداني، والاتفاق على الإجراءات اللازمة لدعم آليات التنفيذ ومعالجة تلك التحديات.

وأشادت وزيرة التضامن بجهود فرق الإشراف والرائدات في الميدان، مؤكدة أن المنظومة تمثل أداة مهمة لتعزيز حوكمة العمل الاجتماعي ودعم الجهود التطوعية بما يخدم قضايا التنمية الاجتماعية، ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للفئات المستحقة.

وأكدت مرسي الدور المحوري للرائدات الاجتماعيات في التوعية المجتمعية والتواصل المباشر مع المواطنين، خاصة في المناطق الريفية والنائية، مشيرة إلى أنهن يسهمن في تصحيح المفاهيم المغلوطة وتغيير السلوكيات السلبية، بجانب تعريف المواطنين بالخدمات والبرامج التي تقدمها الوزارة.

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة دور الرائدات في تنفيذ الحصر الوطني الشامل للحضانات، الذي يهدف إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة تسهم في دعم المنظومة وتيسير إجراءات الترخيص وتحسين جودة خدمات رعاية الأطفال، حيث يتم الاعتماد على أجهزة تابلت حديثة في جمع البيانات، من خلال رائدات مدربات ومؤهلات.

وناقشت اللجنة كذلك مقترح تنفيذ برنامج تدريبي متكامل للرائدات بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري، بهدف رفع كفاءتهن في التدخل المجتمعي والعمل الميداني، إضافة إلى الإسراع في الانتهاء من التعديلات الخاصة باستمارة حصر احتياجات الأسر الأولى بالرعاية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية متابعة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ ما يلزم لضمان استمرارية تطوير الأداء وتحقيق أهداف المنظومة.

