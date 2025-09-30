الرياض - كتبت رنا صلاح - يواصل نادي الهلال السعودي مشواره الآسيوي في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، حين يحل ضيفًا ثقيلًا على فريق ناساف كارشي الأوزبكي على أرضية ملعب باختاكور المركزي . وتأتي هذه المواجهة في الجولة الثانية من دور المجموعات، وسط ترقب جماهيري واسع لما سيقدمه الزعيم بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي الذي يسعى لتأكيد هيبة الهلال الآسيوية بعد بداية قوية بالفوز على الدحيل القطري نهطشه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

موعد مباراة الهلال وناساف في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 والقنوات الناقلة

دخل الهلال هذه النسخة من دوري أبطال آسيا للنخبة بأحلام كبيرة، مستندًا إلى خبرته الطويلة في المسابقة التي اعتاد على بلوغ أدوارها النهائية وحصد ألقابها. وقد أظهر الفريق قوته منذ الجولة الأولى بعدما أسقط الدحيل بثلاثية نظيفة، ما أرسل رسالة واضحة إلى باقي المنافسين بأن الهلال عازم على المضي بعيدًا.

ومع تعيين المدرب إنزاجي على رأس الجهاز الفني، ظهرت ملامح جديدة في أسلوب لعب الفريق، تتمثل في التنظيم الدفاعي المحكم، والاعتماد على التحولات السريعة، والضغط العالي في مناطق الخصم. كل هذه العناصر تجعل الهلال مرشحًا قويًا للعودة من أوزباكستان بالنقاط الثلاث.

وضع ناساف قبل المواجهة

أما فريق ناساف كارشي، بطل أوزباكستان، فهو يدخل اللقاء بجرح لم يندمل بعد، إذ خسر أمام الأهلي السعودي في الجولة الأولى بنتيجة (4-2)، رغم تقدمه بهدفين نظيفين في بداية المباراة. هذه الخسارة كانت قاسية على الفريق الأوزبكي وجماهيره، لكنها في الوقت ذاته قد تمنحه دافعًا قويًا لتقديم مباراة قتالية أمام الهلال، خصوصًا وهو يلعب على ملعبه وبين أنصاره.

ناساف يتميز بالصلابة البدنية والضغط المستمر على حامل الكرة، وهو ما يفرض على الهلال أن يتعامل بذكاء مع إيقاع المباراة، حتى لا يمنح أصحاب الأرض أي فرصة لاستعادة ثقتهم.

موعد مباراة ناساف والهلال

اليوم: الإثنين 29 سبتمبر/أيلول 2025

التوقيت: 16:45 بتوقيت السعودية – 17:45 بتوقيت الإمارات

الملعب: باختاكور المركزي – طشقند، أوزباكستان

هذا التوقيت يمنح الجماهير فرصة واسعة لمتابعة اللقاء في أجواء مثالية، خصوصًا وأن المباراة تُعد من أبرز مواجهات الجولة الثانية في المجموعة.

القنوات الناقلة للمباراة

تتولى شبكة بي إن سبورتس القطرية، صاحبة الحقوق الحصرية لدوري أبطال آسيا للنخبة، نقل المباراة عبر قناة beIN Sports 1. كما ستقوم قناة الكأس 6 بتغطية اللقاء أيضًا، وهو ما يتيح خيارات إضافية للمشاهدين في المنطقة العربية.

أما بالنسبة للتعليق الصوتي، فقد تم إسناد المباراة للمعلق عبدالله الغامدي عبر قنوات بي إن، بينما يتولى المعلق خليل البلوشي التعليق عبر قناة الكأس، مما يزيد من متعة المشاهدة.

البث المباشر عبر الإنترنت

يمكن للجماهير متابعة المباراة عبر خدمة البث المباشر على تطبيق TOD TV التابع لبي إن، بالإضافة إلى إمكانية المشاهدة عبر تطبيق شوووف الذي يوفر نفس التغطية بجودة عالية. كما أن استخدام خدمات VPN مثل Nord VPN يتيح متابعة اللقاء من أي مكان في العالم.

التشكيل المتوقع للهلال

من المنتظر أن يدخل الهلال اللقاء بتشكيلته الأقوى، معتمدًا على خبرة لاعبيه المحليين والمحترفين الأجانب. التوقعات تشير إلى أن إنزاجي قد يبدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: سعود عبد الحميد – علي البليهي – كوليبالي – ياسر الشهراني

الوسط: روبن نيفيز – كوييار – سالم الدوسري

الهجوم: مالكوم – ميتروفيتش – محمد كنو

هذا التشكيل يمنح الهلال توازنًا بين الدفاع والهجوم، مع الاعتماد على سرعة الأطراف والتمريرات المباشرة نحو المهاجم الصريح ميتروفيتش.

أبرز أسلحة الهلال

ميتروفيتش: الهداف الخطير الذي يجيد استغلال الكرات العرضية.

سالم الدوسري: عنصر الخبرة والقائد في خط الوسط.

ياسين بونو: الحارس المتمرس الذي يمنح الفريق أمانًا دفاعيًا.

إنزاجي: المدرب الجديد الذي يعرف كيف يقرأ الخصوم ويغير الخطة أثناء المباراة.

