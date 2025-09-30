نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الري: تنفيذ حائط بحري لحماية المزارع السمكية بمنطقة طوال أبو الروس بدمياط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعًا لمتابعة موقف مجهودات الوزارة بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة لتطوير البحيرات الشمالية للحفاظ على الإتزان المائى والبيئى لهذه البحيرات، وتنفيذ أعمال التكريك وحماية الشواطئ لخدمة الصيادين بمصب فرع رشيد ومصب مصرف جمصة ومنطقة طوال أبو الروس بدمياط.

تحسين نوعية المياه بالبحيرات

وصرح الدكتور سويلم أن مجهودات تطوير البحيرات الشمالية والتى تتم بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة تهدف لتحسين نوعية المياه بالبحيرات، الأمر الذي ينعكس على تنمية الثروة السمكية بها وتأمين فرص العمل لعدد كبير من الصيادين وتحسين دخولهم.

وقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة قيام هيئة حماية الشواطئ بمتابعة أعمال الحماية والتكريك الجارية للبواغيز المغذية للبحيرات الشمالية لضمان الحفاظ عليها مفتوحة بشكل دائم بما يسمح بإستمرار حركة تبادل وتجديد المياه بين البحر المتوسط والبحيرات.

تحسين نوعية المياه وزيادة الثروة السمكية بها

وأوضح الدكتور سويلم أنه وللعمل على تطوير وتنمية البحيرات الشمالية وتحسين نوعية المياه وزيادة الثروة السمكية بها.

فقد قامت هيئة حماية الشواطئ بتنفيذ عملية حماية وتكريك بوغازي أشتوم الجميل المغذيين لبحيرة المنزلة، وذلك لحماية هذه البواغيز من الإطماءات والحفاظ عليها مفتوحة بشكل دائم بما يسمح بإستمرار حركة تبادل وتجديد المياه بين البحر المتوسط وبحيرة المنزلة، حيث تم تنفيذ اعمال حماية وإنشاء ألسنة ببوغازي الجميل 1 و2 وبوغاز الصفارة، وتطهير القنوات الشعاعية علي امتداد بوغازي الجميل 1 و2، وتكريك المنطقة الممتدة جنوب مثلث الديبة (الصفارة)، وتطهير قنوات الصفارة والرطمة والبط، وإنشاء حواجز معدنية وبوابات أسفل كوبري الجميل 1 وكوبري بوغاز الصفارة.

كما تم تنفيذ حائط بحري بطول ٣ كيلومتر كمرحلة أولي لحماية منطقة شرق حائط عزبة البرج بطوال أبو الروس، وجاري إجراءات طرح المرحلة الثانية بطول 1.70 كيلومتر، على أن يتم تقييم الأعمال بالمرحلتين الأولي والثانية لإستكمال المرحلة الثالثة من حماية المنطقة والبالغ طولها الإجمالي نحو 12 كيلومتر وذلك لحماية المزارع السمكية بمنطقة طوال أبو الروس البالغ مساحتها 4500 فدان.

توفير ممر ملاحى آمن لمراكب الصيد

كما تقوم الوزارة بأعمال تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة، حيث يعتبر بوغاز رشيد الممر الرئيسي لمراكب ولنشات الصيد من وإلي البحر مما يعطيه أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتهدف أعمال التكريك لتوفير ممر ملاحى آمن لمراكب الصيد وإزالة الترسيبات المتراكمة علي الجانب الشرقي للبوغاز.

كما تم تنفيذ أعمال حماية وتكريك مصب مصرف جمصة بإجمالي 150 ألف متر مكعب وزيادة أطوال اللسان الشرقي والغربي للمصرف، وتنفيذ عدد ثلاثة رؤوس حجرية شرق المصب، واستخدام نواتج التكريك في التغذية بين الرؤوس شرق مصب مصرف جمصة لتوفير ممر ملاحى آمن لمراكب الصيد من وإلى البحر.