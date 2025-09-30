نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة السياحة والآثار تشارك في معرضTourism EXPO Japan 2025 بمدينة ناجويا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في فعاليات المعرض السياحي الدولي Tourism EXPO Japan 2025، والذي استضافته مدينة ناجويا باليابان بمشاركة واسعة من كبرى منظمي الرحلات وشركات السياحة حول العالم.

وأوضح المهندس أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة، أن مشاركة مصر في هذا الحدث تأتي في إطار الحرص على تعزيز تواجدها في السوق اليابانية، وإبراز التجارب السياحية المتميزة التي يقدمها المقصد المصري لزائريه، فضلًا عن إتاحة الفرصة لتوسيع مجالات التعاون مع كبريات وكالات السياحة والسفر اليابانية، بما يسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق الهام.

وقد شاركت الهيئة بجناح مميز صُمم على هيئة معبد فرعوني، جذب أنظار الزائرين وأثار شغفهم بالحضارة المصرية العريقة، حيث شهد الجناح إقبالًا كبيرًا من جمهور المعرض وممثلي وسائل الإعلام.

وخلال أيام المعرض، عقد السيد محمد يونس مسئول السوق الياباني بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة، عددًا من اللقاءات المهنية مع ممثلي كبرى وكالات السفر اليابانية، لبحث آفاق التعاون واستعراض الأنماط السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد المصري، والتي تلبي اهتمامات السائح الياباني، بجانب منتج السياحة الثقافية الذي يحظى بشعبية واسعة لديهم.

كما التقى السيد محمد يونس بعدد من ممثلي اتحاد شركات السياحة اليابانية (JATA)، حيث تمت مناقشة إمكانية تنظيم زيارة تعريفية لأعضاء الاتحاد إلى مصر، إلى جانب عقد ورشة عمل مهنية تجمعهم مع نظرائهم من القطاع السياحي المصري، للترويج للبرامج السياحية المصرية بالسوق الياباني.

وقد شهد الجناح المصري أيضًا تنظيم مسابقات تفاعلية حول المقصد السياحي المصري، كما قامت شركة مصر للطيران بتنظيم سحب على تذاكر سفر مجانية لزيارة مصر، وهو ما ساهم في تعزيز الإقبال وزيادة التفاعل مع الجناح.

تجدر الإشارة إلى أن معرض Tourism EXPO Japan يُعد من أكبر الفعاليات السياحية في آسيا والعالم، حيث يجمع أكثر من 1،000 عارض محلي ودولي، ويستقطب نحو 110،000 زائر من المتخصصين، وممثلي وسائل الإعلام، والجمهور العام.



