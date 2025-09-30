نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ مدبولي من المنوفية: دعم الحرف اليدوية والتراثية أولوية للدولة ومعرض شما نموذج للتسويق والتمكين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي من المنوفية: دعم الحرف اليدوية والتراثية أولوية للدولة ومعرض شما نموذج للتسويق والتمكين

في مستهل جولته بمحافظة المنوفية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معرض صناعات الحرف اليدوية والتراثية بقرية شما بمركز أشمون، مؤكدًا أن الدولة حريصة على دعم هذه الصناعات وتعزيز فرص الترويج لها بما يسهم في تمكين صناعها والحفاظ على التراث المصري الأصيل.

حرص الدولة على العدالة الثقافية ودعم الصناع

أكد رئيس الوزراء أن إدراج المعرض ضمن جولته اليوم يعكس اهتمام القيادة السياسية بتشجيع الصناعات والحرف اليدوية، والتي تمثل جانبًا مهمًا من الهوية الثقافية المصرية. وأشاد بجودة المنتجات، لا سيما السجاد اليدوي، مشيرًا إلى أن هذه الصناعات تعكس حضارتنا العريقة.

8 قرى حرفية و13 صناعة مميزة

من جانبه، أوضح اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن المحافظة تضم نحو 8 قرى حرفية متخصصة في 13 صناعة مختلفة، مشيرًا إلى أن المعرض يمثل فرصة كبيرة للترويج لمنتجات أبناء المحافظة وإبراز تميزهم في الصناعات التراثية.

مطالب الصناع وتجاوب الحكومة

خلال الجولة، استمع مدبولي لمطالب الصناع، الذين أكدوا حاجتهم لتوفير المواد الخام وخفض تكلفة الإنتاج، إلى جانب إقامة معارض دائمة لمنتجاتهم ودعم التصدير. وأعلن رئيس الوزراء العمل على تشكيل مجلس أعلى للحرف اليدوية والتراثية، ووجّه بضم أحد العارضين إلى معرض "تراثنا" المقبل.

دعم ذوي الهمم والمشاركة المجتمعية

توقف رئيس الوزراء عند منتجات طلاب مدرسة الأمل للصم والبكم، وكذلك أعمال إحدى العارضات من ذوي الهمم، حيث وجه المحافظ بتوفير فرصة عمل لها. كما أشادت الجولة بمشاركة الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني لدعم الصناعات الحرفية.

منتجات تراثية مرشحة للتمثيل العالمي

قدمت الدكتورة علا محمد الغتمي، مديرة إدارة التعاون الدولي بمحافظة المنوفية والمشرف على وحدة "أيادي مصر"، شرحًا حول المعرض، مؤكدة أن منتجات قرى مركز أشمون مرشحة لتمثيل مصر عالميًا في مسابقة المدن الإبداعية لليونسكو. وأوضحت أن المعرض يضم منتجات السجاد اليدوي، الأرابيسك، الفخار، التطريز، والتطعيم بالصدف، مما يعكس تنوع وتميز الصناعات التراثية في المنوفية.

دمج الأكاديمي بالحرفي

شهد المعرض لأول مرة مشاركة جامعة المنوفية بمنتجات طلاب كليات التربية النوعية والفنية والطفولة، في محاولة للربط بين الجانب الأكاديمي والحرفي، بجانب مشاركة المجتمع المدني والمدارس المتخصصة لتأهيل الشباب وذوي الهمم لسوق العمل.