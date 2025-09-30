نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توزيع درجات أعمال السنة للصفين الأول والثاني الثانوي 2025/2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع بداية العام الدراسي الجديد 2025/2026، أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نظام توزيع الدرجات لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي سيستمر كما هو دون أي تعديل، وذلك في إطار توجه الوزارة للاعتماد على التقييم المستمر بدلًا من التركيز على امتحان واحد فقط في نهاية الترم.

وبحسب النظام المطبق، تشكل أعمال السنة 70% من الدرجة النهائية للمادة، بينما يخصص 30% لامتحان نهاية الفصل الدراسي. ويهدف هذا التقسيم إلى قياس مستوى الطالب بشكل متدرج ومتوازن طوال العام.

تشمل نسبة أعمال السنة أكثر من جانب، حيث يحصل الطالب على درجات من المشاركة داخل الفصل والمناقشات الشفهية، بالإضافة إلى تقييم الواجبات والأنشطة المدرسية. كما تحتسب الاختبارات الشهرية بنسبة ملحوظة لقياس مدى متابعة الطالب للدروس بشكل دوري.

وإلى جانب ذلك، يتم تقييم المشروعات والمهام الأدائية التي تنمي مهارات البحث والتحليل، مع تخصيص جزء من الدرجات للسلوك والمواظبة.

أما امتحان نهاية الترم، فيظل بمثابة التقييم الختامي الذي يمثل 30% من الدرجة الكلية، ليعكس حصيلة ما تعلمه الطالب خلال الفصل الدراسي.

ويأتي الإبقاء على هذا النظام بهدف تقليل الضغط النفسي على الطلاب، وتشجيعهم على الالتزام والمتابعة المستمرة، إلى جانب تمكين أولياء الأمور والمعلمين من تتبع مستوى التحصيل بدقة على مدار العام.