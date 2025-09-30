نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتصام مفتوح لصحفيي “الوفد” داخل الحزب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن العاملون بجريدة وبوابة الوفد من صحفيين وإداريين بدء اعتصام مفتوح من داخل حزب الوفد لحين تنفيذ الحد الأدنى للأجور الذي أقره القانون ووعد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس مجلس الإدارة بتنفيذه منذ 6 أشهر لكن دون أي قرار على أرض الواقع حتى الآن.

وقال الزملاء إن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والذي نشر بالوقائع المصرية في 3 مايو 2025، ألزم جميع المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى للأجور. وقد وعد الدكتور عبد السند يمامة بتطبيق الحد الأدنى في أول شهر أكتوبر 2025، وذلك أمام اللجنة النقابية، والعاملين، وفي لقاءات تليفزيونية وصحفية، وفي الصفحة الأولى بجريدة الوفد يوم 9 إبريل 2025.

وأضاف الزملاء: “حتى الآن يماطل ويتردد في تطبيق الحد الأدنى، رغم أن الحد الأدنى كان يُفترض أن يُطبق مع راتب شهر يوليو 2025، وحتى الآن لم تتواصل الإدارة مع العاملين برغم وقفة الأمس ورغم وعد الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام للحزب يوم الأربعاء 24 سبتمبر بإصدار قرار يوم الأحد 28 من الشهر نفسه”.