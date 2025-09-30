نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يشارك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية ويؤكد: تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك المهندس عادل النجار محافظ الجيزة في فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية (المرحلة الأولى – المدن الجديدة) والتي تنظمها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الدولية.

وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وأندرياس باوم سفير دولة سويسرا في مصر، وستيفان غيمبيرت المدير الإقليمي لدول «مصر – اليمن – جيبوتي» بمجموعة البنك الدولي، إلى جانب عدد من رؤساء وممثلي الجهات والهيئات الحكومية وشركاء التنمية.

وأكد محافظ الجيزة في كلمته أن الاستراتيجية تمثل خطوة نوعية نحو بناء مدن مكتفية ذاتيًا تعتمد على الكوادر الوطنية والبنية التكنولوجية المتطورة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشار النجار إلى أن الدولة المصرية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنّت منذ انطلاقتها نهجًا قائمًا على التخطيط الممنهج والتعامل العلمي مع التحديات، وهو ما انعكس في إنجازات ملموسة بمجال التنمية العمرانية وإنشاء المدن الجديدة.

وأوضح أن الدولة نجحت في كسر حواجز التردد لدى المواطنين تجاه الانتقال إلى المدن الجديدة عبر توفير مقومات معيشية متكاملة حوّلت الصحراء إلى مجتمعات عمرانية نابضة بالحياة لافتًا إلى أن ذلك ساهم في توفير سكن ملائم لمختلف الشرائح، وتقليل الضغط على الوادي والدلتا، والحفاظ على الرقعة الزراعية ومواجهة مشكلات التكدس والتلوث والعشوائيات.

وأضاف محافظ الجيزة أن المحافظة وضعت رؤية متكاملة تتماشى مع "رؤية مصر 2030"، ترتكز على إدماج التطبيقات الذكية في إدارة المدن الجديدة لرفع كفاءة الخدمات والتوسع في مشروعات النقل الأخضر للحد من الانبعاثات وتخفيف التكدسات المرورية، بجانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات التحول الرقمي والطاقة الجديدة والمتجددة مع التركيز على تحسين الخدمات الاجتماعية والإنسانية في مجالات الصحة والتعليم والرعاية المجتمعية

واختتم النجار تصريحاته بتوجيه الشكر لكافة الشركاء والداعمين، وعلى رأسهم الحكومة السويسرية وسفارة سويسرا بالقاهرة ومجموعة البنك الدولي بالإضافة إلى الوزارات المعنية وفي مقدمتها: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن التعاون المثمر بين الدولة وشركائها الدوليين يفتح آفاقًا واسعة لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية الطموحة.

WhatsApp Image 2025-09-30 at 1.17.38 PM

WhatsApp Image 2025-09-30 at 1.17.40 PM (1)

WhatsApp Image 2025-09-30 at 1.17.40 PM