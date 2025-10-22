نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر الجاري، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، وأهمها مباراة ليفربول ضد فرانكفورت.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

جلطة سراي ضد بودو/جليمت، الساعة 19:45 بتوقيت مصر والسعودية، 20:45 الإمارات، على قناة beIN SPORTS HD 6.

أتلتيك بلباو ضد قره باغ، الساعة 19:45 بتوقيت مصر والسعودية، 20:45 بتوقيت الإمارات، على قناة beIN SPORTS 3.

ريال مدريد ضد يوفنتوس، الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية، الساعة 23:00 الإمارات، على قناة beIN SPORTS HD 1.

آينتراخت فرانكفورت ضد ليفربول، في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية، 23:00 الإمارات، على قناة beIN SPORTS HD 2.

بايرن ميونخ ضد كلوب بروج، في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية، 23:00 الإمارات، على قناة beIN SPORTS HD 5.

تشيلسي ضد أياكس أمستردام، في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية، 23:00 الإمارات، على قناة beIN SPORTS HD 4.

موناكو ضد توتنهام، في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية، 23:00 الإمارات، على قناة beIN SPORTS HD 3.

سبورتينج لشبونة ضد مارسيليا في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية، 23:00 الإمارات، على قناة beIN SPORTS HD 6.

أتالانتا ضد سلافيا براغ، في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 23:00 الإمارات، على قناة beIN SPORTS HD 7