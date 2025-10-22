نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التربية والتعليم: طباعة وتصوير امتحانات شهر أكتوبر مسئولية الإدارات التعليمية دون تحميل المدارس أي أعباء مالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهًا رسميًا إلى المديريات التعليمية بجميع المحافظات بشأن الاستعداد لعقد امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل، مؤكدة أن مسؤولية تصوير وطباعة الامتحانات تقع بالكامل على الإدارات التعليمية، ولا يجوز تحميل المدارس أو الطلاب أي أعباء مالية في هذا الشأن.

وشددت الوزارة في خطابها على ضرورة التزام الإدارات التعليمية بتوفير كل التجهيزات المطلوبة لعقد الامتحانات في موعدها المقرر، مع ضمان جاهزية اللجان وتوفير النسخ الورقية للاختبارات في وقت مناسب قبل بدء الاختبارات، التي تنطلق رسميًا يوم الأحد 26 أكتوبر 2025.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن المدارس، وضمان توحيد مستوى الامتحانات داخل كل إدارة تعليمية بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

كما وجهت الوزارة بضرورة المتابعة الميدانية من قبل موجهي المواد الدراسية أثناء سير الامتحانات للتأكد من الالتزام بالضوابط والتعليمات الوزارية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات الشهرية تعد جزءًا أساسيًا من منظومة التقييم المستمر التي تطبقها الوزارة خلال العام الدراسي 2025/2026، بهدف قياس نواتج التعلم الفعلية للطلاب وتطوير أساليب التعليم بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.