نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في جميع البطولات.. والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر الجاري، مواجهات من العيار الثقيل في جميع البطولات، وأهمهم مباراة ليفربول الإنجليزي ضد آينتراخت فرانكفورت الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد ضد يوفنتوس، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 1HD..

ليفربول ضد فرانكفورت، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 2.

توتنهام هوتسبير ضد موناكو، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 3.

تشيلسي ضد أياكس الهولندي، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 4.

بايرن ميونخ ضد كلوب بروج، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 5.

مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا 2

النصر ضد غوا، الساعة الخامسة الا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 1HD

الأهلي القطري ضد أركاداج، الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية، على قناة beIN Sports 5.

مباريات دوري أبطال الخليج اليوم

النهضة ضد الريان، الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة دبي الرياضية 1.

العين ضد القادسية، الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة دبي الرياضية 1.

مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

الأهلي ضد الاتحاد السكندري، الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة on sports HD1.

المصري البورسعيدي ضد سموحة، الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة On Sports 1HD.