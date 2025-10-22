نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فرانكفورت وليفربول في دوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على نظيره باير ليفركوزن الألماني مساء اليوم الأربعاء 22-10-2025 على ملعب "دوتش بانك بارك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل الريدز التاسع عشر في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط بعد الفوز في مباراة وخسارة أخرى، فيما يحتل الفريق الألماني المركز الثامن عشر، بنفس عدد النقاط متفوقًا بفارق الأهداف.

موعد مباراة ليفربول ضد فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا

تنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول ضد فرانكفورت اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد فرانكفورت مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.