أحمد جودة - القاهرة - إطلاق المرحلة الثانية من "حياة كريمة" بتكلفة 25 مليار جنيه لتنمية الريف المصري في 20 محافظة

في إطار مواصلة جهود الدولة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين في القرى المصرية وتحقيق التنمية المتكاملة في الريف، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، ضمن موازنة عام 2025/2026، بإجمالي مخصصات مالية تبلغ 25 مليار جنيه.

وتستهدف المرحلة الثانية تنفيذ المشروعات في 1667 قرية تابعة لـ 52 مركزًا في 20 محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار النهج التنموي الشامل الذي تتبناه الدولة لتحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين في الريف.

وتشمل المستهدفات الرئيسية للمشروع في هذه المرحلة إنشاء وتطوير محطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، بالإضافة إلى مد وتدعيم شبكات المياه وتنفيذ الوصلات المنزلية، بما يضمن وصول الخدمات الحيوية إلى جميع القرى والمناطق الريفية المستفيدة.

ويأتي هذا ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير بنية تحتية متكاملة تسهم في تحسين مؤشرات التنمية البشرية، وتقليص الفجوة بين الريف والحضر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعميم مظلة التنمية لتشمل جميع قرى مصر.