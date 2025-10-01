نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مصطفى مدبولي: مجلس النواب أخرج مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يليق باسم مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مجلس النواب لعب دورًا محوريًا في مناقشة وإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن المجلس أخرج القانون في صورته النهائية بشكل يليق باسم وتاريخ مصر.

قانون لحماية الحقوق وترسيخ دولة العدالة

أوضح مدبولي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية تسعى لترسيخ دولة القانون وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يعد أحد الأطر الأساسية لتحقيق العدالة وحماية المجتمع واستقراره.

وأضاف أن مناقشات النواب أثرت مشروع القانون بشكل كبير، وعكست إدراكًا عميقًا لأهمية تحديث المنظومة القضائية، بما يضمن التوازن بين سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

تتويج لسنوات من الحوار والمداولات

وأشار رئيس الوزراء إلى أن خروج مشروع القانون في شكله الجديد جاء تتويجًا لسنوات طويلة من الحوار والمناقشات التي شاركت فيها الحكومة وأطراف متعددة، مؤكدًا أن رؤية مجلس النواب تجسدت في صورة وطنية وتشريعية ناضجة.