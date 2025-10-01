قطر: اعتبار أي هجوم علينا تهديدا لأمن الولايات المتحدة يعزّز شراكتنا مع واشنطن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 09:32 مساءً - رحّبت دولة قطر بتوقيع الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، على أمر تنفيذى يؤكّد أن أى هجوم مسلح يستهدف أراضى دولة قطر أو سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية سيُعدّ تهديدًا للسلام والأمن في الولايات المتحدة.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية، أن القرار يمثّل تجسيدًا للعلاقات التاريخية والمتينة بين البلدين، القائمة على التعاون والشراكة في مجالات الوساطة وحل النزاعات وقضايا الأمن والسلم العالميين، مؤكدة أنه خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الدفاعية بين الدوحة وواشنطن.

وأعربت الوزارة في بيانا لها اليوم عن تقدير دولة قطر الكامل للدور الأمريكي في دعم الاستقرار الإقليمي، مشدّدة على أن القرار سيسهم في تعزيز التعاون الثنائي على الصعيدين الأمني والدبلوماسي.

واختتمت الوزارة بتأكيد التزام دولة قطر بمواصلة العمل مع الولايات المتحدة وشركائها الدوليين كوسيط موثوق، من أجل التصدي للتحديات المشتركة، ودعم جهود حل النزاعات بالوسائل السلمية، وتحقيق السلام المستدام في المنطقة.