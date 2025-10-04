وزير الخارجية يشهد مراسم تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للقنصلية العامة لمصر فى باريس

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 أكتوبر 2025 01:28 مساءً -

شهد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج يوم السبت ٤ اكتوبر، خلال زيارته إلى باريس لترأس الوفد المصرى في اجتماعات التنفيذي لمنظمة اليونسكو المقرر عقدها يوم ٦ أكتوبر، مراسم تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للقنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في باريس، وذلك بحضور السفير تامر توفيق القنصل العام فى باريس وأعضاء القنصلية، إلى جانب الفريق التقني من المهندسين والمختصين الذين أشرفوا على تصميم وتطوير الموقع.

أكد الوزير عبد العاطي أن تدشين الموقع الجديد يأتي في إطار حرص وزارة الخارجية على رقمنة الخدمات القنصلية وتطوير قنوات التواصل مع المواطنين المصريين في الخارج، بما يسهم في تسهيل الحصول على الخدمات القنصلية بصورة ميسرة وسريعة، وتحقيق التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم الرعاية اللازمة لأبناء الجاليات المصرية في الخارج.