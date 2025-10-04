محافظ المنوفية: قافلة عاجلة لتقديم الدعم للأسر المتضررة من ارتفاع منسوب النيل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 أكتوبر 2025 01:28 مساءً - عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعا تنسيقيا للوقوف على الموقف الحالي لتداعيات ارتفاع منسوب نهر النيل بالمناطق المتضررة، وجهود الأجهزة التنفيذية في احتواء الموقف وتقديم كافة سبل الدعم واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، بحضور المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، فادي زايد مدير عام شئون مكتب المحافظ، محمد موسى عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بالمحافظة.

وتناول الاجتماع، مناقشة عدد من إجراءات الحماية الاجتماعية وتوحيد الجهود لاحتواء الموقف والتخفيف من الأضرار الناتجة من خلال تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للأهالي وتوفير الاحتياجات والمتطلبات الأساسية من الإعانات الغذائية والمستلزمات المعيشية، مؤكداً تنظيم قافلة عاجلة بالمشاركة المجتمعية لتقديم اللازم للأسر.