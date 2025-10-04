نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يفتتح معرض "تراثنا" للحرف اليدوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت 4 أكتوبر 2025، فعاليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، المقام في أرض المعارض الدولية بمحور المشير، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

يأتي معرض "تراثنا" هذا العام ليجسد روح الهوية المصرية الأصيلة، من خلال عرض منتجات الحرف اليدوية والمشغولات التراثية التي تعبر عن ثقافة المحافظات المصرية وتاريخها الفني المتنوع.

وخلال جولته داخل أجنحة المعرض، استمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي من القائمين على المعرض حول مراحل تصنيع المنتجات اليدوية، وسبل دعم الحرفيين وتمكينهم اقتصاديًا عبر برامج جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحرف اليدوية تمثل ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها وتطويرها، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الصناعات التراثية ضمن استراتيجية تمكين الأسر المنتجة والشباب، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الصادرات الحرفية.

وعقب افتتاح المعرض، توجه رئيس الوزراء لافتتاح عدة مصانع جديدة تابعة للشركة القابضة للصناعات الدوائية، ضمن جهود الدولة لتعزيز الاكتفاء الذاتي من الدواء وزيادة القدرة الإنتاجية في هذا القطاع الحيوي.