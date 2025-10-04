نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يتابع جهود توفير التغذية الكهربائية للمشروعات الزراعية بجهاز "مستقبل مصر" ضمن خطة تحقيق الأمن الغذائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والعقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة، لمتابعة موقف توفير التغذية الكهربائية للمشروعات الزراعية الجديدة التي ينفذها الجهاز.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول تطورات التعاون بين وزارتي الكهرباء والبترول وجهاز مستقبل مصر، بهدف تأمين متطلبات الطاقة للمشروعات الزراعية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع "الدلتا الجديدة" الذي يعد أحد أضخم مشروعات التوسع الأفقي في تاريخ الزراعة المصرية.

وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات محطات المحولات الكهربائية بالمناطق الجديدة للاستصلاح الزراعي، بما يضمن توفير الطاقة المستدامة لتشغيل أنظمة الري الحديثة ومحطات المياه والبنية التحتية الزراعية.

كما تم استعراض الجهود المشتركة بين الوزارتين لتأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، بما يعزز استقرار منظومة الطاقة التي تخدم القطاع الزراعي ومشروعات التنمية المستدامة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الدولة على تحقيق الأمن الغذائي الوطني من خلال دعم مشروعات الاستصلاح الزراعي الكبرى، وتوفير البنية التحتية المتكاملة للطاقة والمياه والنقل لخدمة مناطق الإنتاج الجديدة.