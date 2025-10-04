نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكلفة العمرة من مصر هذا العام.. أسعار البرامج الرسمية وأسباب التراجع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - العمرة الاقتصادية تبدأ من 32 ألف.. أحدث أسعار العمرة هذا العام

تكلفة العمرة من مصر هذا العام.. أسعار البرامج الرسمية وأسباب التراجع.. سجّلت أسعار العمرة في مصر خلال موسم أكتوبر 2025 انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالشهور الماضية، ما جعل الكثير من الراغبين في أداء المناسك يتابعون عن قرب آخر المستجدات الخاصة بتكلفة السفر والحجز. ويأتي هذا التراجع نتيجة عوامل اقتصادية مؤثرة، في مقدمتها انخفاض سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، بجانب تقديم شركات الطيران تخفيضات على تذاكر السفر.

أسعار العمرة 2025 من مصر

أوضح محمد عابد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن برامج العمرة الاقتصادية التي تمتد لمدة 15 يومًا تبدأ هذا الشهر من 32 ألف جنيه، بينما برامج العمرة الفاخرة من فئة الخمس نجوم ومدتها 10 أيام تبدأ من 58 ألف جنيه.

أسباب انخفاض أسعار العمرة

شهدت التكلفة تراجعًا بمتوسط 2000 جنيه مقارنة بالشهر السابق، وذلك بسبب:

انخفاض سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه.

خصومات قدمتها شركات الطيران على تذاكر السفر.

انخفاض الطلب بسبب بدء العام الدراسي بالمدارس والجامعات.

معدلات الحجز خلال أكتوبر

رغم تراجع الأسعار، إلا أن معدلات الإقبال على الحجز لا تزال ضعيفة نسبيًا، وهو ما يرجعه خبراء السياحة إلى انشغال الأسر المصرية بموسم الدراسة، ما يمنح فرصة للراغبين في أداء العمرة بالحجز بسهولة أكبر والحصول على أماكن مميزة.

مميزات أداء العمرة في أكتوبر

الطقس معتدل في مكة والمدينة.

انخفاض نسبي في أعداد المعتمرين.

أسعار تنافسية مقارنة بمواسم الذروة.

تنوع برامج العمرة بين الاقتصادي والفخم لتناسب مختلف الفئات.

الخلاصة

تكلفة العمرة من مصر هذا العام أصبحت في متناول شريحة أوسع من المواطنين، خاصة مع الانخفاض الملحوظ في الأسعار وتوافر برامج متنوعة. ويُنصح للراغبين بالحجز المبكر للاستفادة من أفضل العروض وضمان توافر أماكن في الفنادق القريبة من الحرمين.

العمرة عبادة عظيمة يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى بزيارة بيته الحرام، ولها مناسك محددة يجب الالتزام بها حتى تكون صحيحة وكاملة. وتتكون العمرة من أركان وواجبات وخطوات على النحو التالي:

1. الإحرام

يبدأ المعتمر بالإحرام من الميقات المحدد له (مثل ميقات ذو الحليفة أو يلملم أو غيره).

يغتسل ويتطيب في بدنه (لا في ملابس الإحرام).

يرتدي الرجال إزارًا ورداءً أبيضين غير مخيطين، أما النساء فملابسهن المعتادة بشرط الستر.

ينوي العمرة بقوله: "لبيك عمرة" ويشرع في التلبية: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك…".

2. الطواف بالبيت

عند دخول المسجد الحرام يبدأ بالطواف حول الكعبة سبعة أشواط، مبتدئًا بالحجر الأسود.

يستحب تقبيل الحجر أو استلامه باليد إن تيسر، وإلا فيُشير إليه.

يجعل الكعبة عن يساره أثناء الطواف.

يُسن للرجل الاضطباع (كشف الكتف الأيمن) والرمل (الإسراع الخفيف) في الأشواط الثلاثة الأولى.

3. السعي بين الصفا والمروة

بعد الطواف وصلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم، يتوجه إلى المسعى.

يبدأ بالصفا ويقرأ قوله تعالى: "إن الصفا والمروة من شعائر الله…".

يسعى سبعة أشواط ذهابًا وإيابًا بين الصفا والمروة.

يُستحب الدعاء والذكر والتكبير أثناء السعي.

4. الحلق أو التقصير

بعد الانتهاء من السعي، يحلق الرجل شعر رأسه كله أو يقصره. والحلق أفضل.

أما المرأة فتقصّر قدر أنملة من شعرها فقط.

5. التحلل من الإحرام

بعد الحلق أو التقصير تنتهي مناسك العمرة ويحلّ للمسلم كل ما كان محرمًا عليه أثناء الإحرام.