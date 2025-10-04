نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية والهجرة يلتقي بأعضاء الجالية المصرية في باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بعدد من أعضاء الجالية المصرية في باريس يوم السبت ٤ أكتوبر ٢٠٢٥، وذلك خلال زيارته إلى باريس لترأس وفد مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو المقرر عقدها يوم ٦ أكتوبر.

أكد الوزير عبد العاطي الحرص على لقاء الجالية المصرية فى إطار اهتمام وزارة الخارجية بإيلاء المواطنين المصريين في الخارج الرعاية الكاملة والاهتمام اللازم وتقديم كافة الخدمات القنصلية وأوجه الدعم للجالية المصرية وربطهم بوطنهم، مرحبًا بدور الجالية المصرية في فرنسا في تعزيز أواصر العلاقات بين مصر وفرنسا.



أطلع وزير الخارجية أبناء الجالية المصرية في فرنسا على الجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة الخارجية لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج لتحسين جودة المعاملات القنصلية، مستعرضًا المبادرات المختلفة التي أطلقتها وزارة الخارجية بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة خلال الفترة الأخيرة لخدمة المصريين في الخارج.

كما استعرض الوزير عبد العاطى نتائج النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج الذى عقد في القاهرة فى أغسطس ٢٠٢٥ والمبادرات التي تم إطلاقها خلال أعماله، مشيرًا إلى أهمية مواصلة أبناء الجالية المصرية في كافة أنحاء العالم المشاركة في نسخ المؤتمر المختلفة بما في ذلك النسخة السابعة لعام ٢٠٢٦. وشدد وزير الخارجية على أهمية مشاركة المصريين بالخارج في الاستحقاقات الانتخابية الوطنية المقبلة إعلاءً لقيم المواطنة وممارسة لحقوقهم الدستورية.

كما استعرض التحديات الجسيمة التي تواجه المنطقة وما تبذله الدولة المصرية من جهود لحماية أمنها القومي والحفاظ على أمنها واستقرارها، منوهًا بأهمية تكاتف كافة جهود أبناء الوطن سواء في الداخل أو الخارج لدعم المصالح المصرية والدفاع عنها، ودعم الاقتصاد المصري.

ودار نقاش تفاعلى مع أبناء الجالية، تم خلاله الاستماع إلى آرائهم بشأن سبل تلبية احتياجاتهم ومقترحاتهم حول تطوير الخدمات القنصلية في الخارج، وحرص أبناء الجالية على الإشادة بحكمة فخامة السيد رئيس الجمهورية فى الحفاظ على امن واستقرار الوطن وسط التحديات الإقليمية غير المسبوقة التى تعرضت لها مصر خلال السنوات الأخيرة.

كما ثمن الوزير عبد العاطي خلال الاجتماع المبادرات والمقترحات التى يطرحها أبناء الجالية فى فرنسا للمساهمة فى تطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج ورقمنة هذه الخدمات باستخدام الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا الحديثة.