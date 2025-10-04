نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء: 180 شركة دواء في مصر تلبي 92% من احتياجات السوق المحلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تضم 180 شركة دواء تنتج 92% من احتياجات السوق المحلية من الأدوية، مما يعكس قوة وقدرة صناعة الدواء المحلية على تغطية احتياجات المواطنين.

وأشار رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي إلى أن مصر دخلت بقوة مجال إنتاج أدوية الأورام، حيث بدأت العديد من المصانع في تصنيع هذه الأدوية الحيوية، ما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.