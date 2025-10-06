نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي: نعمل على بناء دولة قوية في عالم لا يعترف إلا بالأقوياء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تعمل بكل جد وإخلاص على بناء دولة قوية، عصرية، ومتقدمة، تعبر عن مكانتها الحقيقية وقيمتها الحضارية في عالم لا يعترف إلا بالأقوياء.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي اليوم بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة لعام 1973، حيث قال: "في هذا اليوم المجيد، نقف جميعًا وقفة عز وفخر، نُحيي فيها ذكرى يوم خالد في تاريخ ووجدان الأمة، يوم السادس من أكتوبر عام 1973، يوم العبور والنصر العظيم، الذي وقف فيه العالم احترامًا لعظمة وإرادة المصريين، ولوحدة القرار العربي."

وتوجه الرئيس السيسي بالتحية إلى روح القائد الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، وصاحب القرار الجريء والرؤية الثاقبة، الذي قاد الأمة بحكمة وشجاعة نحو النصر والسلام.

كما وجّه الرئيس تحية تقدير إلى قادة القوات المسلحة، وكل ضابط وجندي وشهيد لبّى نداء الوطن وشارك في تلك اللحظة الفارقة من تاريخ مصر، مؤكدًا أن الاحتفال بذكرى النصر ليس مجرد مناسبة تاريخية، بل فرصة لاستلهام الدروس والعبر من ملحمة أكتوبر.

وأوضح الرئيس أن ملحمة أكتوبر علمتنا أن النصر لا يُمنح بل يُنتزع، مشيرًا إلى أن التخطيط المحكم، والعمل المخلص، والتنسيق بين مؤسسات الدولة، وتماسك الجبهة الداخلية، واليقين بنصر الله كانت مفاتيح النصر والمجد.

وأضاف السيسي:

"من روح أكتوبر نستمد عزيمتنا في بناء مصر الجديدة، مصر الحديثة، التي تليق بتاريخها العريق ومكانتها بين الأمم، لتكون في مصاف الدول الكبرى."

واختتم الرئيس كلمته بالتأكيد على أن بناء دولة قوية هو الطريق لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في عالم لا يعترف إلا بالأقوياء.