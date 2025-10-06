نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي: علينا أن نستلهم من روح أكتوبر ما يعيننا على تجاوز التحديات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأوضاع الإقليمية الراهنة لم تعد تحتمل التراخي، مشددًا على ضرورة أن يكون الشعب المصري على قدر المسؤولية في مواجهة التحديات الراهنة، مستلهمين من روح أكتوبر المجيدة ما يعيننا على تجاوز الصعاب والتقدم نحو مستقبل أفضل.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة: "الأوضاع الإقليمية لم تعد تحتمل التراخي، والظروف التي نعيشها تتطلب منا أن نكون على قدر المسؤولية، وأن نستلهم من روح أكتوبر ما يعيننا على تجاوز التحديات، بل والتقدم إلى الأمام".

وأضاف الرئيس أن مصر وإسرائيل خاضتا حروبًا ونزاعات عسكرية ضارية، دفع فيها الطرفان أثمانًا باهظة من الدماء والدمار، مشيرًا إلى أنه كان من الممكن أن يستمر العداء ويتجذر، لولا بصيرة الرئيس الراحل أنور السادات، وحكمة القيادات الإسرائيلية آنذاك، إلى جانب الوساطة الأمريكية التي مهدت الطريق نحو سلام عادل وشجاع أنهى دوامة الانتقام وكسر جدار العداء وفتح صفحة جديدة من التاريخ.

وتابع الرئيس السيسي: "إن السلام كي يُكتب له البقاء، لا بد أن يُشيّد على دعائم العدالة والإنصاف، لا أن يُفرض فرضًا أو يُملى إملاء."

واختتم الرئيس كلمته بالتأكيد على أن روح أكتوبر ستظل ملهمة للأجيال القادمة، تدفع المصريين دومًا إلى العمل والبناء وتحقيق السلام القائم على العدالة والكرامة.