نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي: نبني مؤسسات راسخة ونطلق مشروعات عملاقة ونعيد رسم ملامح المستقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تواصل البناء والعمل بجد وإخلاص من أجل تشييد دولة قوية عصرية متقدمة، تعبر عن وزنها الحقيقي وقيمتها الحضارية والإنسانية، في عالم لا يعترف إلا بالأقوياء.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، إن هذا اليوم العظيم سيظل رمزًا للفخر والعزة، مشيرًا إلى أن ملحمة أكتوبر علمتنا أن النصر لا يُمنح بل يُنتزع، وأن التخطيط المحكم، والعمل الدؤوب، وتماسك الجبهة الداخلية، واليقين بنصر الله، كانت مفاتيح النصر والمجد.

وأضاف الرئيس: "من روح أكتوبر نستمد عزيمتنا اليوم في بناء مصر الجديدة، مصر الحديثة، التي تليق بمكانتها وتاريخها، وتستحق أن تكون في مصاف الدول الكبرى."

وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة المصرية تعمل على بناء مؤسسات راسخة، وإطلاق مشروعات تنموية عملاقة، وإعادة رسم ملامح المستقبل، لتكون مصر كما يجب أن تكون؛ رائدة، متقدمة، ومؤثرة.

وتابع الرئيس: "إذا كانت مبادئ أكتوبر قد قادتنا إلى النصر في عام 1973، فإننا اليوم في ظل ما تمر به منطقتنا من أزمات متلاحقة، أحوج ما نكون إلى استدعائها واسترجاعها، وتطبيقها كنهج راسخ في حياتنا السياسية والاجتماعية."

واختتم الرئيس السيسي كلمته بالتأكيد على أن مصر ماضية في طريقها بثقة وثبات نحو مستقبل أفضل، مستندة إلى قوة شعبها وإرادته الصلبة وروح أكتوبر التي لا تنكسر.