نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي: أوجه التحية للرئيس الأمريكي على مبادرته لوقف الحرب في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمبادرة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة نحو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإحلال السلام في المنطقة بعد عامين من القتال والدمار.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، إن التجربة المصرية في السلام مع إسرائيل لم تكن مجرد اتفاق سياسي، بل كانت تأسيسًا لسلام عادل رسخ الاستقرار في المنطقة، وأثبت أن الإنصاف هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم.

وأضاف الرئيس السيسي: "نؤمن إيمانًا راسخًا بأن السلام الحقيقي في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية، وبما يعيد الحقوق إلى أصحابها."

وتابع الرئيس قائلًا: "السلام الذي يُفرض بالقوة لا يولّد إلا احتقانًا، أما السلام الذي يُبنى على العدل، فهو الذي يثمر تطبيعًا حقيقيًا وتعايشًا مستدامًا بين الشعوب."

واختتم الرئيس السيسي كلمته بتوجيه التحية والتقدير إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مبادرته الساعية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا دعم مصر الكامل لكل جهد صادق يهدف إلى تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.