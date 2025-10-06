نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي: جيش مصر من صلب هذا الشعب العظيم ولا يهاب التحديات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام كلمته بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، أن جيش مصر وطني من صلب هذا الشعب العظيم، متمسك برسالته الخالدة في حماية الوطن والدفاع عن حدوده، ولا يهاب أي تحديات مهما كانت.

وقال الرئيس السيسي: "شعب مصر العظيم، في ختام كلمتي أطمئنكم أن جيش مصر قائم على رسالته في حماية بلده والحفاظ على حدودها، ولا يهاب التحديات، جيش وطني من صلب هذا الشعب العظيم، وأبناؤه يحملون أرواحهم على أكفهم ويقفون كالسد المنيع أمام كل الصعاب والتهديدات".

وأضاف الرئيس: "أجدد التحية لقواتنا المسلحة الباسلة، ولشهدائنا الأبرار الذين رووا تراب الوطن بدمائهم الطاهرة، ولجنودنا الأبطال الذين يسهرون كي تنام مصر آمنة مطمئنة".

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن القوات المسلحة المصرية ستظل دائمًا الدرع الواقية للوطن، وسنده القوي في مواجهة كل من يحاول المساس بأمنه أو استقراره، مؤكدًا أن تاريخ الجيش المصري الممتد عبر آلاف السنين هو عنوان للعزة والكرامة والفداء.