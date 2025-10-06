نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي: السلام الذي يُفرض بالقوة لا يولد إلا احتقانًا.. ونؤمن بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن السلام الذي يُفرض بالقوة لا يولد إلا احتقانًا، بينما السلام الذي يقوم على العدل والإنصاف هو وحده القادر على تحقيق التطبيع الحقيقي والتعايش المستدام بين الشعوب، مشددًا على أن السلام العادل هو الطريق الوحيد للاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة لعام 1973، إن مصر وإسرائيل خاضتا حروبًا عسكرية ضارية دفع فيها الطرفان أثمانًا باهظة من الدماء والدمار، إلا أن بصيرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات وحكمة القيادات الإسرائيلية آنذاك، إلى جانب الوساطة الأمريكية، مهدت الطريق نحو سلام عادل وشجاع أنهى دوامة العداء وفتح صفحة جديدة من التاريخ.

وأضاف الرئيس السيسي أن التجربة المصرية في السلام لم تكن مجرد اتفاق سياسي، بل كانت تأسيسًا لسلام عادل رسخ الاستقرار في المنطقة، وأثبت أن الإنصاف هو السبيل الوحيد للسلام الدائم، موضحًا أن هذا النموذج المصري يُعد تجربة تاريخية يحتذى بها في صناعة السلام الحقيقي.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن السلام الحقيقي في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية وبما يعيد الحقوق إلى أصحابها، مؤكدًا أن العدالة هي الضمانة الوحيدة لبقاء واستمرار السلام.

واختتم الرئيس السيسي كلمته بتوجيه التحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مبادرته الهادفة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد عامين من الحرب والدمار، مؤكدًا أن مصر تواصل دورها التاريخي في دعم السلام والاستقرار الإقليمي، مستلهمة من روح أكتوبر المجيدة التي علمت المصريين أن النصر يُنتزع ولا يُمنح.