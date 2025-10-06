نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي وزيرة التعليم في ليبيريا على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي لليونسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم الاثنين ٦ أكتوبر، بالدكتورة جارسو مالي، وزيرة التعليم في جمهورية ليبيريا، وذلك على هامش مشاركته في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في باريس.

أشاد الوزير عبد العاطي بدعم ليبيريا للمرشح الأفريقي والعربي د. خالد العناني، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس التزام ليبيريا بتعزيز وحدة الموقف الأفريقي خلف المرشح المعتمد فى ٣ قرارات لقمم الاتحاد الأفريقي مما يؤكد الإصطفاف الأفريقي خلف المرشح رغبة في تعزيز التواجد الأفريقي بالمنظمات الدولية، ويحقق المصالح المشتركة لكافة دول القارة.

ومن جانبها أشادت الوزيرة الليبيرية بالمؤهلات المتميزة والخبرات الواسعة التي يتمتع بها الدكتور خالد العناني، مؤكدة أنه يمتلك رؤية متكاملة وخبرة دولية راسخة تؤهله لقيادة المنظمة بكفاءة واقتدار.