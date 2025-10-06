أخبار مصرية

الأوقاف تطلق برنامجًا تدريبيًّا لتأهيل الأئمة والواعظات بمسجد العلي العظيم

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تطلق برنامجًا تدريبيًّا لتأهيل الأئمة والواعظات بمسجد العلي العظيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، البرنامج التدريبي الجديد للأئمة والواعظات، بمسجد العلي العظيم بألماظة، برعاية الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وذلك في إطار الرؤية العلمية والتطويرية الشاملة للوزارة، الهادفة إلى بناء جيل من الأئمة والواعظات يجمع بين الأصالة والتجديد.

ويضم البرنامج خمس دورات علمية متكاملة تشمل: الدورة المنهجية في العلوم الشرعية والعربية، ودورة أساسيات اللغة العربية، ودورة تفنيد الفكر المتطرف، ودورة مداخل العلوم، ودورة مفاتيح العلوم للواعظات، بما يسهم في رفع الكفاءة العلمية واللغوية والفكرية للمشاركين.

ويأتي هذا البرنامج في إطار خطة وزارة الأوقاف للارتقاء بمستوى الأداء الدعوي والفكري للأئمة والواعظات، وتزويدهم بأحدث المعارف والأدوات العلمية التي تمكّنهم من التعامل مع قضايا العصر ومواجهة الفكر المتطرف بأسلوب علمي رصين.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

